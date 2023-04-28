Потери России: за сутки уничтожено 540 оккупантов, 18 единиц техники и 14 артсистем

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 540 россиян, сожгли 18 единиц техники и 18 артиллерийских систем за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что российские оккупанты не смогли перерезать дорогу в Бахмут из Часового Яра, а ВСУ отбили более 65 атак врага на Донбассе за сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 189 460 (+540),

— танков — 3694,

— боевых бронированных машин — 7181 (+3),

— артиллерийских систем — 2905 (+18),

— РСЗО — 543 (+1),

— средств ПВО — 294 (+1),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2467 (+6),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5819 (+14),

— специальной техники — 353 (+1).

В Генштабе сообщалось, что на Донбассе растет количество желающих отказаться от участия в войне против Украины.

28 апреля 2023 года Россия выпустила по Украине 23 крылатых ракеты, ВСУ сбили 21 из них.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над Днепропетровской областью было сбито семь крылатых ракет врага.

В Киеве ПВО сбило 11 крылатых ракет и два беспилотника.

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Мілана Головань

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