Потери России: за сутки уничтожено 540 оккупантов, 18 единиц техники и 14 артсистем
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 540 россиян, сожгли 18 единиц техники и 18 артиллерийских систем за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что российские оккупанты не смогли перерезать дорогу в Бахмут из Часового Яра, а ВСУ отбили более 65 атак врага на Донбассе за сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 189 460 (+540),
— танков — 3694,
— боевых бронированных машин — 7181 (+3),
— артиллерийских систем — 2905 (+18),
— РСЗО — 543 (+1),
— средств ПВО — 294 (+1),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2467 (+6),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5819 (+14),
— специальной техники — 353 (+1).
В Генштабе сообщалось, что на Донбассе растет количество желающих отказаться от участия в войне против Украины.
- 28 апреля 2023 года Россия выпустила по Украине 23 крылатых ракеты, ВСУ сбили 21 из них.
- Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над Днепропетровской областью было сбито семь крылатых ракет врага.
- В Киеве ПВО сбило 11 крылатых ракет и два беспилотника.
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