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Потери России: за сутки уничтожено 540 оккупантов, 18 единиц техники и 14 артсистем

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 08:26
Потери России: за сутки уничтожено 540 оккупантов, 18 единиц техники и 14 артсистем - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 540 россиян, сожгли 18 единиц техники и 18 артиллерийских систем за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что российские оккупанты не смогли перерезать дорогу в Бахмут из Часового Яра, а ВСУ отбили более 65 атак врага на Донбассе за сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 189 460 (+540),

— танков — 3694,

— боевых бронированных машин — 7181 (+3),

— артиллерийских систем — 2905 (+18),

— РСЗО — 543 (+1),

— средств ПВО — 294 (+1),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2467 (+6),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5819 (+14),

— специальной техники — 353 (+1).

В Генштабе сообщалось, что на Донбассе растет количество желающих отказаться от участия в войне против Украины.

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 28 апреля 2023 года Россия выпустила по Украине 23 крылатых ракеты, ВСУ сбили 21 из них.
  • Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над Днепропетровской областью было сбито семь крылатых ракет врага.
  • В Киеве ПВО сбило 11 крылатых ракет и два беспилотника.

Читайте также: Генерал Сырский озвучил пять военных причин, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут

Мілана Головань
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война Донбасс потери генштаб
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