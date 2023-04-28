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Ракетный удар по Киеву. ПВО сбила 11 целей, обломки упали на Оболони — администрация

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28.04.2023, 06:41
Ракетный удар по Киеву. ПВО сбила 11 целей, обломки упали на Оболони — администрация - Фото
Сергей Попко (Фото: ВСУ)

Противовоздушная оборона сбила 11 ракет российских оккупантов, которые летели на Киев, обломки упали в Оболонском районе. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, удар наносила стратегическая авиация россиян, в районе воздушного пространства столицы, предварительно, было сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника. 

Он отметил, что вследствие падения обломков в Оболонском районе перебита локальная линия электропередач и повреждена дорога.

Жертв среди гражданских, а также разрушений домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. 

Генерал призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

Также во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области.

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.

  • Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.
  • В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.

Смотрите также: Россияне ударили ракетой С-300 по Купянску: двое погибли, 10 раненых — видео

Дмитро Гриниченко
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