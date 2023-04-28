Ракетный удар по Киеву. ПВО сбила 11 целей, обломки упали на Оболони — администрация
Противовоздушная оборона сбила 11 ракет российских оккупантов, которые летели на Киев, обломки упали в Оболонском районе. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
По словам начальника КГВА Сергея Попко, удар наносила стратегическая авиация россиян, в районе воздушного пространства столицы, предварительно, было сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника.
Он отметил, что вследствие падения обломков в Оболонском районе перебита локальная линия электропередач и повреждена дорога.
Жертв среди гражданских, а также разрушений домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Генерал призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Также во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области.
В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.
- Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.
- В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.
- Ким показал последствия обстрела Николаева: Пострадали 23 человека и более ста домов.
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