Ракетный удар по Киеву. ПВО сбила 11 целей, обломки упали на Оболони — администрация

Противовоздушная оборона сбила 11 ракет российских оккупантов, которые летели на Киев, обломки упали в Оболонском районе. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, удар наносила стратегическая авиация россиян, в районе воздушного пространства столицы, предварительно, было сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника.

Он отметил, что вследствие падения обломков в Оболонском районе перебита локальная линия электропередач и повреждена дорога.

Жертв среди гражданских, а также разрушений домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Генерал призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области.

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.

Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.

В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.

Ким показал последствия обстрела Николаева: Пострадали 23 человека и более ста домов.

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Дмитро Гриниченко

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