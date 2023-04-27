Ким показал последствия обстрела Николаева: Пострадали 23 человека и более ста домов

По состоянию на 19:00 в Николаеве в результате ракетного удара ночью, 27 апреля, пострадали 23 человека, из них двое детей. Один человек погиб, 22 человека обратились за медицинской помощью, госпитализирован один ребенок. В настоящее время 21 человек переведен на амбулаторное лечение. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его данным, повреждены 82 частных дома и 31 многоквартирный дом, два административных здания, учебное заведение, историческое здание, музей и детский сад. Практически полностью разрушены семь частных домов.

Для отселения пострадавших выделено 20 помещений.

"Нанесенный ущерб по каждому зданию уточняется, производится фотофиксация нанесенного ущерба. Начаты работы по ликвидации последствий обстрела", – сообщил Ким.

Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.

В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.

Вадим Ребрина

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