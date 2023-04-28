В Днепре ракетный удар россиян унес жизни молодой женщины и трехлетнего ребенка — Филатов
28.04.2023, 06:20
Борис Филатов (Фото: Днепропетровская ОВА)
В Днепре в результате ракетного удара российских оккупантов погибли молодая женщина и трехлетний ребенок. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
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По его словам, в результате атаки врага в областном центре погибли гражданские — молодая женщина и трехлетний ребенок.
Подробностей Филатов приводить не стал.
Он призвал дождаться комментариев местной военной администрации.
Также во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области.
- Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.
- В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.
- Ким показал последствия обстрела Николаева: Пострадали 23 человека и более ста домов.
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