UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Днепр. В результате ракетной атаки России погибли ребенок и женщина, трое раненых – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 08:03
Днепр. В результате ракетной атаки России погибли ребенок и женщина, трое раненых – ОВА - Фото
Последствия ракетного удара по Днепру (Фото: Сергей Лысак)

В результате ракетной атаки оккупантов по Днепру, разрушены частный дом и строительная база, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, зенитчики сбили семь российских крылатых ракет.

"Однако есть и негативные последствия", – пишет глава администрации.

Среди погибших – двухлетняя девочка и 31-летняя женщина, которые находились в частном доме.

Фото: Сергей Лысак

Лысак заявил, что еще три человека пострадали: 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Кроме частного дома, разрушены здание частного предприятия и строительная база, пожар на которой до сих пор пытаются ликвидировать.

  • 28 апреля 2023 года российские оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Умани, погибли люди, ликвидация последствий продолжается.
  • В Днепре в результате ракетного удара погибла молодая женщина и ребенок, сообщил мэр города Филатов.
  • В Киеве ПВО сбило 11 крылатых ракет и два беспилотника.

Читайте также: Ракетный удар по Киевской области. В Украинке повреждена многоэтажка, есть раненые — МВД

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война ребенок днепр ракета сергей лысак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 