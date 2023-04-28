Днепр. В результате ракетной атаки России погибли ребенок и женщина, трое раненых – ОВА

В результате ракетной атаки оккупантов по Днепру, разрушены частный дом и строительная база, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, зенитчики сбили семь российских крылатых ракет.

"Однако есть и негативные последствия", – пишет глава администрации.

Среди погибших – двухлетняя девочка и 31-летняя женщина, которые находились в частном доме.

Лысак заявил, что еще три человека пострадали: 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Кроме частного дома, разрушены здание частного предприятия и строительная база, пожар на которой до сих пор пытаются ликвидировать.

28 апреля 2023 года российские оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Умани, погибли люди, ликвидация последствий продолжается.

В Днепре в результате ракетного удара погибла молодая женщина и ребенок, сообщил мэр города Филатов.

В Киеве ПВО сбило 11 крылатых ракет и два беспилотника.

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Мілана Головань

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