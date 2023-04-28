ВСУ уничтожили 21 из 23 крылатых ракет и два беспилотника оккупантов ночью

Вооруженные Силы Украины уничтожили 21 из 23 крылатых ракет и два беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

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28 апреля около четырех часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Враг выпустил по Украине 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555.

В районе центральной, восточной и южной частей страны подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ уничтожили 21 ракету и два БПЛА оперативно-тактического уровня.

28 апреля 2023 года российские оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Умани, погибли люди, ликвидация последствий продолжается.

В Днепре в результате ракетного удара погибла молодая женщина и ребенок.

В Киеве ПВО сбило 11 крылатых ракет и два беспилотника.

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Мілана Головань

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