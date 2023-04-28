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ВСУ уничтожили 21 из 23 крылатых ракет и два беспилотника оккупантов ночью

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 07:35
ВСУ уничтожили 21 из 23 крылатых ракет и два беспилотника оккупантов ночью - Фото
Последствия прилета в Умани (Фото из открытых источников)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 21 из 23 крылатых ракет и два беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

28 апреля около четырех часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Враг выпустил по Украине 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555.

В районе центральной, восточной и южной частей страны подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ уничтожили 21 ракету и два БПЛА оперативно-тактического уровня.

  • 28 апреля 2023 года российские оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Умани, погибли люди, ликвидация последствий продолжается.
  • В Днепре в результате ракетного удара погибла молодая женщина и ребенок.
  • В Киеве ПВО сбило 11 крылатых ракет и два беспилотника.

Смотрите также: Россияне ударили ракетой С-300 по Купянску: двое погибших, 10 раненых  видео

Мілана Головань
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крылатая ракета война БПЛА беспилотник авиация Ту-95 Х-101 Х-555
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