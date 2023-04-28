Зеленский коротко прокомментировал контрнаступление ВСУ: Будет
Президент Владимир Зеленский лаконично прокомментировал предстоящее наступление Сил обороны для освобождения территории государства от российских оккупантов. Во время пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом и лидером Словакии Зузаной Чапутовой он отметил, что "контрнаступление будет".
Журналист из Чехии спросил Зеленского, что он посоветовал бы украинским переселенцам, которые после начала полномасштабного вторжения РФ уехали в Чехию, – возвращаться ли им домой, принимая во внимание очередной ракетный удар РФ по многоэтажке с 21 погибшим и ожидаемое контрнаступление украинской армии.
Зеленский ответил, что каждый человек должен сам для себя решать: возвращаться или ждать победы Украины.
"Сегодня это их выбор. Завтра это тоже будет их выбор – когда мы победим, я понимаю, что все вернутся. А может, даже больше <…> Это выбор, мы свободное государство", – сказал Зеленский.
После небольшой паузы президент с улыбкой добавил: "Ну, контрнаступление будет".
- Министр обороны Резников заявил, что надеется на неожиданность начала контрнаступления.
- Глава ГУР Буданов, комментируя предстоящее контрнаступление, сказал, что "будет быстро".
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