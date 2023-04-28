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Зеленский коротко прокомментировал контрнаступление ВСУ: Будет

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 18:06
Зеленский коротко прокомментировал контрнаступление ВСУ: Будет - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский лаконично прокомментировал предстоящее наступление Сил обороны для освобождения территории государства от российских оккупантов. Во время пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом и лидером Словакии Зузаной Чапутовой он отметил, что "контрнаступление будет".

Журналист из Чехии спросил Зеленского, что он посоветовал бы украинским переселенцам, которые после начала полномасштабного вторжения РФ уехали в Чехию, – возвращаться ли им домой, принимая во внимание очередной ракетный удар РФ по многоэтажке с 21 погибшим и ожидаемое контрнаступление украинской армии.

Зеленский ответил, что каждый человек должен сам для себя решать: возвращаться или ждать победы Украины.

"Сегодня это их выбор. Завтра это тоже будет их выбор – когда мы победим, я понимаю, что все вернутся. А может, даже больше <…> Это выбор, мы свободное государство", – сказал Зеленский.

После небольшой паузы президент с улыбкой добавил: "Ну, контрнаступление будет".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война контрнаступление
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