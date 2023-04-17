UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Будет быстро". Буданов рассказал о контрнаступлении в "эпитетах"

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 19:59
Кирилл Буданов (фото: ОП)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о будущем контрнаступлении, используя описательные фигуры речи. Об этом Буданов рассказал в интервью NV.

На прямой вопрос о том, когда может состояться контрнаступление украинских войск, начальник ГУР отвечать отказался.

"К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я сейчас это сделаю, – раскрою замысел россиянам. Это странно будет", – сказал он.

Журналист попросил ответить, используя "какие-то эпитеты".

"Будет быстро", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что у России нет и в ближайшее время не будет потенциала для проведения стратегической наступательной операции, она перешла к стратегической оборонной операции.

"Их задача – удержать захваченные территории, сорвав нашу наступательную операцию по их освобождению", – пояснил Буданов.

Начальник ГУР уточнил, что исключением являются Бахмут и Марьинка, где россияне проводят наступательные действия.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что украинские БПЛА уже долетают почти до Москвы.

"А почему почти? Долетают до Москвы и дальше", – ответил глава военной разведки.

На вопрос о том, готова ли Украина уничтожать объекты в Москве и как это будет происходить, Буданов задал встречный: "Что вы от меня ждете? Просто открыть вам все, скажем так, замыслы наши и спланированные операции и мероприятия? Как вы себе это представляете?"

Журналист попросил ответить "без деталей".

"Без деталей давайте так. Вы же понимаете, что слишком часто нарушаются нормы безопасности в Российской Федерации. Это аномально, так просто не бывает", – ответил Буданов.

Начальник ГУР не стал отказываться от своего прогноза о том, что весной украинские войска войдут в Крым: "У меня есть еще промежуток времени".

На уточняющий вопрос о том, много ли его прогнозов сбылись, Буданов сказал, что сбылись все.

"Абсолютно все. У нас все идет по графику", – заявил начальник ГУР.

Читайте также: Буданов о наступлении: Все будет в ближайшее время, крайне необходим успех, мы способны

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война гур Кирилл Буданов контрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 