"Будет быстро". Буданов рассказал о контрнаступлении в "эпитетах"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о будущем контрнаступлении, используя описательные фигуры речи. Об этом Буданов рассказал в интервью NV.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На прямой вопрос о том, когда может состояться контрнаступление украинских войск, начальник ГУР отвечать отказался.

"К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я сейчас это сделаю, – раскрою замысел россиянам. Это странно будет", – сказал он.

Журналист попросил ответить, используя "какие-то эпитеты".

"Будет быстро", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что у России нет и в ближайшее время не будет потенциала для проведения стратегической наступательной операции, она перешла к стратегической оборонной операции.

"Их задача – удержать захваченные территории, сорвав нашу наступательную операцию по их освобождению", – пояснил Буданов.

Начальник ГУР уточнил, что исключением являются Бахмут и Марьинка, где россияне проводят наступательные действия.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что украинские БПЛА уже долетают почти до Москвы.

"А почему почти? Долетают до Москвы и дальше", – ответил глава военной разведки.

На вопрос о том, готова ли Украина уничтожать объекты в Москве и как это будет происходить, Буданов задал встречный: "Что вы от меня ждете? Просто открыть вам все, скажем так, замыслы наши и спланированные операции и мероприятия? Как вы себе это представляете?"

Журналист попросил ответить "без деталей".

"Без деталей давайте так. Вы же понимаете, что слишком часто нарушаются нормы безопасности в Российской Федерации. Это аномально, так просто не бывает", – ответил Буданов.

Начальник ГУР не стал отказываться от своего прогноза о том, что весной украинские войска войдут в Крым: "У меня есть еще промежуток времени".

На уточняющий вопрос о том, много ли его прогнозов сбылись, Буданов сказал, что сбылись все.

"Абсолютно все. У нас все идет по графику", – заявил начальник ГУР.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

По его словам, в России произойдут "сейсмические изменения", которые сыграют свою роль в прекращении большой войны в пользу Украины.

Читайте также: Буданов о наступлении: Все будет в ближайшее время, крайне необходим успех, мы способны

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.