"Момент краха". Буданов предсказал "сейсмические изменения" в РФ, которые прекратят войну
14.04.2023, 07:16
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что настал момент для краха России как страны. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.
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По его словам, в России произойдут "сейсмические изменения", которые сыграют свою роль в прекращении большой войны в пользу Украины.
"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны", — сказал Буданов.
Также главный разведчик в очередной раз заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым.
Кроме этого, начальник ГУР высмеял ядерные угрозы диктатора Владимира Путина и неудачное наступление россиян, которое привело к минимальным успехам и большим потерям.
- Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.
- По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.
- Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.
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