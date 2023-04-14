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"Момент краха". Буданов предсказал "сейсмические изменения" в РФ, которые прекратят войну

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 07:16
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что настал момент для краха России как страны. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

По его словам, в России произойдут "сейсмические изменения", которые сыграют свою роль в прекращении большой войны в пользу Украины. 

"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны", — сказал Буданов.

Также главный разведчик в очередной раз заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым.

Кроме этого, начальник ГУР высмеял ядерные угрозы диктатора Владимира Путина и неудачное наступление россиян, которое привело к минимальным успехам и большим потерям. 

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин разведка Кирилл Буданов
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