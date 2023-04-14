"Момент краха". Буданов предсказал "сейсмические изменения" в РФ, которые прекратят войну

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что настал момент для краха России как страны. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в России произойдут "сейсмические изменения", которые сыграют свою роль в прекращении большой войны в пользу Украины.

"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны", — сказал Буданов.

Также главный разведчик в очередной раз заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым.

Кроме этого, начальник ГУР высмеял ядерные угрозы диктатора Владимира Путина и неудачное наступление россиян, которое привело к минимальным успехам и большим потерям.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.