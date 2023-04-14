Буданов о наступлении: Все будет в ближайшее время, крайне необходим успех, мы способны

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины состоится в "ближайшее время". Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Силы обороны Украины способны добиться прогресса в предстоящем контрнаступлении.

"Каковы будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют", — сказал Буданов.

Он отметил, что успех будущей наступательной операции "крайне необходим" не только Украине, но и союзникам, которые оказывают военную помощь.

Главный разведчик заявил, что налогоплательщики западных стран, в частности США, ожидают увидеть результаты.

Также Буданов подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо требованиях со стороны западных союзников насчет наступления, а также о том, что дальнейшая поддержка будет зависеть от успеха на поле боя.

"Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — резюмировал он.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.