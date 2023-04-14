Буданов о наступлении: Все будет в ближайшее время, крайне необходим успех, мы способны
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины состоится в "ближайшее время". Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.
По его словам, Силы обороны Украины способны добиться прогресса в предстоящем контрнаступлении.
"Каковы будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют", — сказал Буданов.
Он отметил, что успех будущей наступательной операции "крайне необходим" не только Украине, но и союзникам, которые оказывают военную помощь.
Главный разведчик заявил, что налогоплательщики западных стран, в частности США, ожидают увидеть результаты.
Также Буданов подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо требованиях со стороны западных союзников насчет наступления, а также о том, что дальнейшая поддержка будет зависеть от успеха на поле боя.
"Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — резюмировал он.
- Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.
- По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.
- Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.
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