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Буданов о наступлении: Все будет в ближайшее время, крайне необходим успех, мы способны

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 06:11
Буданов о наступлении: Все будет в ближайшее время, крайне необходим успех, мы способны - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины состоится в "ближайшее время". Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

По его словам, Силы обороны Украины способны добиться прогресса в предстоящем контрнаступлении.

"Каковы будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют", — сказал Буданов.

Он отметил, что успех будущей наступательной операции "крайне необходим" не только Украине, но и союзникам, которые оказывают военную помощь.

Главный разведчик заявил, что налогоплательщики западных стран, в частности США, ожидают увидеть результаты. 

Также Буданов подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо требованиях со стороны западных союзников насчет наступления, а также о том, что дальнейшая поддержка будет зависеть от успеха на поле боя. 

"Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — резюмировал он.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко
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война Кирилл Буданов разведка наступление военная помощь
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