ОП: Нам подтвердили "предоставление уже или в ближайшее время" помощи для контрнаступления

В Хельсинки и Гааге делегация Украины получила подтверждение "по предоставлению уже или в ближайшее время" мощных военных пакетов, необходимых Силам обороны для успешного контрнаступления. Об этом в эфире телемарафона сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, во время переговоров с представителями североевропейских стран в Хельсинки "мы стали свидетелями и непосредственными участниками создания нового формата стран, так называемых скандинавских стран плюс Украина".

Ермак сказал, что "Северная Европа сегодня очень проукраинская".

Он напомнил о подписанной "мощной" декларации "с абсолютно конкретными месседжами о поддержке будущего членства в Альянсе, предоставлении Украине гарантий безопасности".

"И также мы получили подтверждение предоставления уже или в ближайшее время мощных военных пакетов, необходимых нам для успешного контрнаступления, которое готовит Украина", – рассказал Ермак.

3 мая президент Владимир Зеленский неожиданно прибыл с визитом в Финляндию.

На следующий день в Гааге он встретился с главами правительств Бельгии и Нидерландов.

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Вадим Ребрина

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