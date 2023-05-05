ОП: Нам подтвердили "предоставление уже или в ближайшее время" помощи для контрнаступления
В Хельсинки и Гааге делегация Украины получила подтверждение "по предоставлению уже или в ближайшее время" мощных военных пакетов, необходимых Силам обороны для успешного контрнаступления. Об этом в эфире телемарафона сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, во время переговоров с представителями североевропейских стран в Хельсинки "мы стали свидетелями и непосредственными участниками создания нового формата стран, так называемых скандинавских стран плюс Украина".
Ермак сказал, что "Северная Европа сегодня очень проукраинская".
Он напомнил о подписанной "мощной" декларации "с абсолютно конкретными месседжами о поддержке будущего членства в Альянсе, предоставлении Украине гарантий безопасности".
"И также мы получили подтверждение предоставления уже или в ближайшее время мощных военных пакетов, необходимых нам для успешного контрнаступления, которое готовит Украина", – рассказал Ермак.
- 3 мая президент Владимир Зеленский неожиданно прибыл с визитом в Финляндию.
- На следующий день в Гааге он встретился с главами правительств Бельгии и Нидерландов.
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