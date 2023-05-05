UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ОП: Нам подтвердили "предоставление уже или в ближайшее время" помощи для контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 20:51
ОП: Нам подтвердили
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

В Хельсинки и Гааге делегация Украины получила подтверждение "по предоставлению уже или в ближайшее время" мощных военных пакетов, необходимых Силам обороны для успешного контрнаступления. Об этом в эфире телемарафона сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, во время переговоров с представителями североевропейских стран в Хельсинки "мы стали свидетелями и непосредственными участниками создания нового формата стран, так называемых скандинавских стран плюс Украина".

Ермак сказал, что "Северная Европа сегодня очень проукраинская".

Он напомнил о подписанной "мощной" декларации "с абсолютно конкретными месседжами о поддержке будущего членства в Альянсе, предоставлении Украине гарантий безопасности".

"И также мы получили подтверждение предоставления уже или в ближайшее время мощных военных пакетов, необходимых нам для успешного контрнаступления, которое готовит Украина", – рассказал Ермак.

Читайте также: Тема дня. Путь в НАТО и оружие. Как прошел визит Зеленского в Финляндию и переговоры с Севером

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нидерланды Финляндия андрей ермак контрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 