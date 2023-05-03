Зеленский прибыл в Финляндию
Президент Владимир Зеленский 3 мая прибыл с визитом в Финляндию. Об этом сообщили в канцелярии главы Финляндии Саули Ниинисте.
Издание Yle отмечает , что церемония приема украинского лидера пройдет у Президентского дворца в 12 часов.
Во время своего визита Зеленский примет участие во встрече премьер-министров Северных стран вместе с главой Финляндии Саули Ниинисте.
Встреча состоится во второй половине дня в Президентском дворце и будет посвящена поддержке Украины и другим актуальным вопросам безопасности.
Зеленский проведет совместную с Ниинисте пресс-конференцию в 13 часов.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский совершил несколько зарубежных визитов. В частности, в США, Великобританию, Польшу, Бельгию и Финляндию.
- 28 апреля 2023 года Зеленский в Киеве принял президентов Чехии и Словакии Петра Павела и Зузану Чапутову .
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