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Зеленский прибыл в Финляндию

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03.05.2023, 12:00
Зеленский прибыл в Финляндию - Фото
Володимир Зеленський (Скріншот)

Президент Владимир Зеленский 3 мая прибыл с визитом в Финляндию. Об этом сообщили в канцелярии главы Финляндии Саули Ниинисте.

Издание Yle отмечает , что церемония приема украинского лидера пройдет у Президентского дворца в 12 часов.

Во время своего визита Зеленский примет участие во встрече премьер-министров Северных стран вместе с главой Финляндии Саули Ниинисте.

Встреча состоится во второй половине дня в Президентском дворце и будет посвящена поддержке Украины и другим актуальным вопросам безопасности.

Зеленский проведет совместную с Ниинисте пресс-конференцию в 13 часов.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский совершил несколько зарубежных визитов. В частности, в США, Великобританию, Польшу, Бельгию и Финляндию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский исключил переговоры с Путиным: Он террорист для нас, россиянам нельзя доверять

Олег Васьків
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визит Владимир Зеленский Финляндия Саули Ниинистё
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