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Президенты Чехии и Словакии приехали в Украину и встретились с Зеленским – фото, видео видео

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28.04.2023, 16:33
Петр Павел приехал в Украину
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Глава Чехии Петр Павел и глава Словакии Зузана Чапутова 28 апреля приехали в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав видео.

По словам Зеленского, визит Павела начался с посещения Бучи и Бородянки.

"Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения", – отметил президент Украины.

В свою очередь глава Чехии в Twitter опубликовал фото, как почтил память погибших в результате войны, которую Россия развязала против Украины.

"Мы приехали в Бучу тем же путем, что и российские оккупанты около года назад. Воспоминания о варварской бойне мирного населения остаются в памяти. Украинцы никогда не забудут сотни напрасно потерянных жизней. И мы не должны забывать", – сказал Павел.

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Зеленский также показал видео с Чапутовой. Президент поблагодарил Словакию за поддержку украинского народа, украинской армии и помощь в восстановлении государства.

Чапутова в своем Twitter обнародовала фото и добавила, что Словакия, Чехия и Украина разделяют часть общей истории, а также общего будущего.

Олег Васьків
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Владимир ЗеленскийвойнасловакиячехияПетр ПавелЗузана Чапутова
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