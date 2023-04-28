Глава Чехии Петр Павел и глава Словакии Зузана Чапутова 28 апреля приехали в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав видео.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Зеленского, визит Павела начался с посещения Бучи и Бородянки.

"Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения", – отметил президент Украины.

В свою очередь глава Чехии в Twitter опубликовал фото, как почтил память погибших в результате войны, которую Россия развязала против Украины.

"Мы приехали в Бучу тем же путем, что и российские оккупанты около года назад. Воспоминания о варварской бойне мирного населения остаются в памяти. Украинцы никогда не забудут сотни напрасно потерянных жизней. И мы не должны забывать", – сказал Павел.

с

Зеленский также показал видео с Чапутовой. Президент поблагодарил Словакию за поддержку украинского народа, украинской армии и помощь в восстановлении государства.

Чапутова в своем Twitter обнародовала фото и добавила, что Словакия, Чехия и Украина разделяют часть общей истории, а также общего будущего.

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.