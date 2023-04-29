Зеленский исключил переговоры с Путиным: Он террорист для нас, россиянам нельзя доверять

Президент Владимир Зеленский исключил переговоры с диктатором Владимиром Путиным, назвав его террористом. Об этом он сообщил в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

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По его словам, перед большой войной РФ против Украины он пытался наладить диалог с Путиным и найти предметное решение, однако россияне тянули время, так как им был выгоден замороженный конфликт.

Он отметил, что доверять россиянам нельзя.

"С этим человеком, с Путиным сегодня нельзя говорить. Для нас, для всех он террорист. После того, как он сказал всему миру, что он "не собирается захватывать территории, не будет никогда полномасштабной войны", такого не может быть", — сказал глава государства.

Зеленский заявил, что Путин не держит своего слова и ему нет никаких оправданий.

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Дмитро Гриниченко

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