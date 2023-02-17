Макрон: Время для диалога еще не пришло, сначала Россия должна потерпеть поражение

Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, которая "выбрала войну", потерпит поражение. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Время для диалога еще не настало, потому что Россия выбрала войну. Россия решила бить по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления, она должна проиграть", – сказал Макрон.

Президент Франции считает, что Россия "обречена на будущее поражение", поскольку ее агрессия не только зацементировала государственность Украины, но и вынудила Финляндию и Швецию подать заявки на вступление в НАТО и заставила страны Европы больше думать об укреплении обороны.

Макрон также вспомнил о разговоре год назад с российским диктатором Владимиром Путиным, который заверял его, что не имеет никакого отношения к группе Вагнера. "Я тогда почти поверил ему", – сказал французский президент.

16 февраля Макрон обсуждал варианты окончания войны РФ против Украины с китайским ключевым дипломатом Ван И.

17 февраля Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором, и что нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.

Сергій Бережний

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