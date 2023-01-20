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Макрон предлагает увеличить оборонный бюджет Франции

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 23:51
Макрон предлагает увеличить оборонный бюджет Франции - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

У президента Франции Эмманюэля Макрона есть подробные планы значительного усиления французских вооруженных сил, чтобы противостоять современным угрозам, включая войну России на Украине. Об этом сообщает BBC.

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Следующий семилетний бюджет ВС Франции увеличится до 413 млрд евро с 2024 по 2030 год по сравнению с 295 млрд евро до этого.

Сначала Франция должна пополнить свои вооруженные силы, а затем преобразовать их, сказал Макрон солдатам на авиабазе Мон-де-Марсан на юго-западе Франции.

Ключом к его реформам является увеличение бюджета военной разведки на 60%, адаптация к "высокоинтенсивным" конфликтам за счет инвестиций в беспилотники, киберзащиту и улучшенную противовоздушную оборону.

"Мы должны быть на одну войну впереди", – сказал он.

Макрон также сказал, что Франции придется пересмотреть свои союзы, оставаясь лидером в Европе и надежным союзником по НАТО, а также углубляя отношения с Германией, Великобританией, Италией и Испанией.

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Вадим Ребрина
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