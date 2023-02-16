Главный дипломат Китая встретился с Макроном. Пекин хочет "решить вопрос окончания войны"
Заведующий канцелярией комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Представители стран обсуждали войну РФ против Украины, передает канал CNN.
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В посольстве КНР в Париже заявили, что Пекин ценит роль, которую играет Франция, а Ван И и Макрон обсудили войну в Украине.
"Китай настаивает на том, чтобы быть объективным, и всегда пытается способствовать миру и вести переговоры. КНР готова работать с Францией и остальным международным сообществом для изучения политических средств", — сказано в заявлении.
Китайцы заявляют, что хотят "решить вопрос, чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня и окончания войны".
В Елисейском дворце сообщили, что Франция и Китай имеют "одинаковую цель" в отношении Украины, а Макрон подчеркнул последствия войны для мира и безопасности.
Также Ван И поужинал с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, которая сообщила, что у них был "твердый обмен мнениями об агрессивной войне России в Украине и о том, как работать над урегулированием конфликта".
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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