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Главный дипломат Китая встретился с Макроном. Пекин хочет "решить вопрос окончания войны"

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 06:41
Главный дипломат Китая встретился с Макроном. Пекин хочет
Ван И (Фото: EPA)

Заведующий канцелярией комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Представители стран обсуждали войну РФ против Украины, передает канал CNN.

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В посольстве КНР в Париже заявили, что Пекин ценит роль, которую играет Франция, а Ван И и Макрон обсудили войну в Украине. 

"Китай настаивает на том, чтобы быть объективным, и всегда пытается способствовать миру и вести переговоры. КНР готова работать с Францией и остальным международным сообществом для изучения политических средств", — сказано в заявлении.

Китайцы заявляют, что хотят "решить вопрос, чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня и окончания войны".

В Елисейском дворце сообщили, что Франция и Китай имеют "одинаковую цель" в отношении Украины, а Макрон подчеркнул последствия войны для мира и безопасности. 

Также Ван И поужинал с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, которая сообщила, что у них был "твердый обмен мнениями об агрессивной войне России в Украине и о том, как работать над урегулированием конфликта".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай, похоже, потихоньку начал оказывать военную поддержку России — разведка Японии

Дмитро Гриниченко
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Китай война переговоры франция эмманюэль макрон ван и
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