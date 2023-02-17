Украина победит и не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором – Зеленский
Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором, нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности.
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Украина видит свою задачу в полном вытеснении российских оккупантов со своей территории, никакой альтернативы этому сейчас не существует, сказал Зеленский.
Президент заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с Россией.
"Мы не согласимся ни на какие компромиссы, мы обязаны защитить Украину и в конечном счете весь мир, поскольку уже сейчас война наносит ущерб и нашим соседям", – сказал он.
Зеленский отметил, что Украина при этом опирается на единство союзников, которые понимают, что только победа Украины создаст шанс для победы идеалов свободы "от границ Украины и далее на восток".
Президент еще раз подчеркнул, что "Украина не пойдет ни на какой компромисс, мы будем идти к победе, причем не только над Путиным, но и над путинизмом во всем мире".
- 13 февраля глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что он против любых "красных линий" в оказании военной помощи Украине.
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