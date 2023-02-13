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Глава Мюнхенской конференции по безопасности против ограничений в военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 20:53
Глава Мюнхенской конференции по безопасности против ограничений в военной помощи Украине - Фото
Кристоф Хойсген (Фото: EPA)

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступает против любых "красных линий" в оказании военной помощи Украине. Об этом он сказал в интервью DW.

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Хойсген подчеркнул, что в предоставлении военной помощи Украине следует руководствоваться исключительно военной необходимостью – следовательно, не могут быть исключены и поставки истребителей.

"Вместо того чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении такой войны, как эта, нужна комбинация нескольких видов вооружений. Необходимы танки, артиллерия, однако нужны и истребители – как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны", – заявил Хойсген.

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Наталія Медведєва
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война авиация военная помощь Кристоф Хойсген
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