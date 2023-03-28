Кулеба: Украина хочет мира. РФ должна уйти с каждого метра нашей земли, примем только это
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года. Об этом он сообщил в своем выступлении на конференции "Справедливый и прочный мир в Украине".
По его словам, хотя Россия стремится уничтожить Украину, ее агрессия касается всего мира, так как она хочет разрушить мировой порядок.
"Ни одна другая нация не хочет мира больше, чем Украина. Но мир любой ценой — это иллюзия", — сказал министр.
Он отметил, что украинский народ примет мир только в случае гарантии прекращения российской агрессии в полном объеме, полного вывода войск с территории Украины и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах.
"Я хочу внести ясность, Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории. Не должно быть неправильного толкования", — резюмировал дипломат.
- 17 февраля Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и что нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, которая "выбрала войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией — Офис президента.
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