Кулеба: Украина хочет мира. РФ должна уйти с каждого метра нашей земли, примем только это

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года. Об этом он сообщил в своем выступлении на конференции "Справедливый и прочный мир в Украине".

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По его словам, хотя Россия стремится уничтожить Украину, ее агрессия касается всего мира, так как она хочет разрушить мировой порядок.

"Ни одна другая нация не хочет мира больше, чем Украина. Но мир любой ценой — это иллюзия", — сказал министр.

Он отметил, что украинский народ примет мир только в случае гарантии прекращения российской агрессии в полном объеме, полного вывода войск с территории Украины и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах.

"Я хочу внести ясность, Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории. Не должно быть неправильного толкования", — резюмировал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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