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Путин морочит голову, он не хочет мира. Мы будем говорить с его преемниками — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 16:19
Путин морочит голову, он не хочет мира. Мы будем говорить с его преемниками — Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не ведет переговоры, а просто "морочит голову". Об этом он сообщил в интервью британскому каналу Sky News.

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По его словам, Путин не хочет переговоров и не хочет мира, а всего лишь затягивает процессы. 

"Годы до большой войны он просто морочил голову, они ему не нужны. РФ говорит о переговорах только в тот момент, когда ей необходима перегруппировка или когда они несут большие потери", — сказал Зеленский.

Он отметил, что когда россияне покинут территорию Украины, признают свои ошибки и к власти в РФ придут другие люди, тогда "придется разбираться с этой ситуацией". 

"Если у него нет цели для мира, то зачем с ним говорить", — резюмировал Зеленский.

  • 17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
  • В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
  • Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

Читайте также: Зеленский не уверен, что Путин до сих пор жив. Поэтому не видит смысла в переговорах с РФ

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война владимир путин переговоры с россией
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