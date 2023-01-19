Зеленский не уверен, что Путин до сих пор жив. Поэтому не видит смысла в переговорах с РФ

Президент Владимир Зеленский не уверен, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор жив. Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе.

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По его словам, Украина три года делала все возможное, чтобы вернуть свои территории дипломатическим путем, однако это не дало результата.

Он отметил, что не понимает, с кем и о чем можно говорить в России в контексте возможных мирных переговоров.

"Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решения, или кто-то там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Россия должна "найти кого-то, а потом что-то предложить".

"Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело", — резюмировал он.

17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.

В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.

Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

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Дмитро Гриниченко

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