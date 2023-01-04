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Буданов: Мы знаем, что Путин болен раком. Надеюсь, очень скоро умрет

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 16:34
Буданов: Мы знаем, что Путин болен раком. Надеюсь, очень скоро умрет - Фото
Кирилл Буданов (скриншот из видео Sky News)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что российский диктатор Владимир Путин болен раком, и выразил надежду на его скорую смерть, причем до окончания войны. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

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На вопрос журналистки, болен ли Путин, Буданов ответил: "Конечно. Он болен долго, очень долго".

Журналистка также спросила: когда, по мнению начальника ГУР, умрет российский диктатор.

"Я думаю, очень скоро. Я надеюсь", – сказал Буданов и улыбнулся.

При этом он считает, что война должна закончиться до смерти Путина.

Отвечая на вопрос о заболевании Путина, Буданов сказал, что это рак, и "мы просто знаем это – от людей, источников", приближенных к диктатору РФ.

После смерти Путина, по мнению главы украинской разведки, в РФ произойдет трансфер власти.

  • В этом же интервью Буданов назвал Путина "посмешищем" и сказал, что трансформация РФ пойдет на пользу миру. 
  • По словам начальника ГУР, весной Украина якобы планирует "серьезное" контрнаступление, и боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".

Читайте также: В кабинете у Буданова есть карта с "расчлененной" Россией – фото

Оксана Житнюк
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война владимир путин рак Кирилл Буданов
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