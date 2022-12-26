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В кабинете у Буданова есть карта с "расчлененной" Россией – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 13:22
В кабинете у Буданова есть карта с
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

В кабинете у руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова есть карта с расчлененной Россией. Об этом узнали журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР.

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На карте черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе –  "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

В кабинете у Буданова есть карта с "расчлененной" Россией – фото

LIGA.net спросила – является ли это следующим этапом после выхода украинских войск на границы 1991 года.

"Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет", – ответил Буданов.

Читайте полное интервью: Кирилл Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Марко Сировой, Юрій Смірнов, Валерія Кондратова
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Россия война разведка гур кубань Кирилл Буданов распад Белгородская область
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