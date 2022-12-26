В кабинете у Буданова есть карта с "расчлененной" Россией – фото

В кабинете у руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова есть карта с расчлененной Россией. Об этом узнали журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР.

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На карте черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе – "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

LIGA.net спросила – является ли это следующим этапом после выхода украинских войск на границы 1991 года.

"Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет", – ответил Буданов.

8 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мир не бояться развала России.

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Марко Сировой , Юрій Смірнов , Валерія Кондратова

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