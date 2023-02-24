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"В Кремле сейчас не с кем говорить": Зеленский о "переговорной" инициативе Эрдогана

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 19:03
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина благодарна Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку и усилия по прекращению войны, но смысла в переговорах с Россией сейчас нет, потому что "там не с кем говорить". Об этом заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

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Журналист из Турции задал вопрос, готова ли будет Украина к мирным переговорам в Турции, если за этим столом уже будет сидеть российский диктатор Владимир Путин.  

Зеленский начал ответ с выражения соболезнований турецкому народу в связи с катастрофическим землетрясением, которое повлекло десятки тысяч человеческих жертв. Он также сказал, что находится в постоянном контакте с Эрдоганом, и высоко оценил вклад последнего в помощь Украине, реализацию инициативы Grain from Ukraine и дипломатические усилия. 

"Я до начала полномасштабного российского вторжения говорил президенту Эрдогану, что нужно садиться за стол переговоров с Путиным. Но тогда он этого организовать не смог. Сейчас он считает, что это ему удастся, но теперь на это не готовы мы. Потому что сейчас  там (в Кремле. – Ред.) больше не с кем говорить", – сказал президент.

Читайте также: Год несокрушимости: Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы – это Украина!

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский переговоры Турция реджеп тайип эрдоган
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