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Безопасность для Украины должна быть темой саммита НАТО – в Нидерландах подписан документ

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 18:08
Безопасность для Украины должна быть темой саммита НАТО – в Нидерландах подписан документ - Фото
Фото: facebook.com/igor.zhovkva

По результатам трехсторонних переговоров в Гааге между президентом Украины и главами правительств Бельгии и Нидерландов подписана совместная декларация. Об этом сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Документ охватывает важнейшие темы общей повестки дня:

- удовлетворение неотложных оборонных потребностей Украины,
– поддержка украинской формулы мира,
– продвижение Украины к членству в НАТО и обеспечение безопасности Украины,
– привлечение России к ответственности, а также дальнейшее усиление антироссийских санкций и разработка механизма возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

Жовква отметил, что в декларации существенно конкретизировали вопросы евроатлантической интеграции Украины, а также смогли зафиксировать необходимость рассмотрения вопроса гарантий безопасности во время Вильнюсского саммита НАТО.

По его словам, декларация четко закрепляет, что Бельгия и Нидерланды будут поддерживать Украину на пути ее евроатлантической интеграции и всячески укреплять ее военную силу.

Важным элементом декларации является признание того, что безопасность Украины имеет большое значение для Альянса, отметил Жовква.

"Принципиальным является и общее понимание того, что все эти важнейшие для Украины вопросы, в частности предоставление нашему государству гарантий безопасности еще до момента его вступления в НАТО, должны быть рассмотрены во время Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года", – говорится в сообщении.

По словам представителя ОП, поддержку Украине на евроатлантическом направлении выразили уже 16 государств-членов НАТО, к которым присоединились и Нидерланды.

"16 наших партнеров – это уже половина членов Альянса, с учетом Швеции, присоединение которой ожидается уже в скором времени", – отметил Жовква.

  • Президент Владимир Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.
  • Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский нато безопасность нидерланды
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