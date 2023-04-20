Зеленский: Украина хочет гарантий безопасности, но это не должна быть альтернатива НАТО

Украина не ищет альтернативу вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

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"Мы высоко ценим, что западные союзники поддерживают нас оружием, но мы хотим понимать, что Украина будет точно в НАТО. Кроме того, мы хотим гарантий безопасности на этом пути", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина не рассматривает альтернативы Североатлантическому Альянсу, и не хочет, чтобы другие страны рассматривали это как "компромисс".

"Я говорю это не нашему обществу, оно и так все понимает, а лидерам некоторых государств, постоянно ищущих компромисс членства Украины в НАТО", – пояснил он.

20 апреля 2023 года Зеленский называл четыре главных вопроса отношений Украины и НАТО.

Мілана Головань

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