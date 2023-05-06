Залужный проинформировал США о подготовке контрнаступления
06.05.2023, 15:24
Залужный и Милли (Фото - CinC AFU)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли об обстановке на фронте и подготовке к предстоящей деоккупации украинской территории. Об этом Залужный сообщил в Facebook.
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Он отметил, что поддерживает постоянный диалог с Милли.
"Во время телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории", – написал Залужный.
"Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать. Наша цель – победа Украины!" – добавил главнокомандующий.
- Вчера, 5 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Хельсинки и Гааге делегация Украины получила подтверждение "предоставления уже или в ближайшее время" мощных военных пакетов, необходимых Силам обороны для успешного контрнаступления.
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