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84% українців вважають, що російськомовні громадяни не зазнають утисків в Україні – опитування КМІС

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 12:44
84% українців вважають, що російськомовні громадяни не зазнають утисків в Україні – опитування КМІС - Фото
Фото: НТА

84% українців впевнені, що в Україні немає проблем із використанням російської мови й російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань. Рік тому так вважали 93% опитуваних, свідчать результати Київського міжнародного інституту соціології.

Відповідно до даних торішнього аналогічного опитування 5% українців висловили впевненість в тому, що російськомовних українців утискають і переслідують. У 2023 році цей відсоток зріс: 8% респондентів стверджують, що в Україні погано ставляться до російськомовних громадян.

У травня 2022 року на це запитання не змогли відповісти 2% українців, а у 2023 році – 8%.

Інфографіка: КМІС

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення, як і у 2022 році, вважають, що утисків і переслідувань російськомовного населення немає. Зокрема так вважають 85% жителів східної України, 81% – жителів південної частини країни.

Інфографіка: КМІС

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає, і лише 13% кажуть, що проблема існує.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

  • 37% опитаних телефоном українців вважають, що перемогти у війні з Росією можливо за пів року або максимум за рік. Дані соціологічної групи Рейтинг.

Читайте також: Що у Казахстані думають про війну Росії проти України – опитування DEMOSCOPE

Мілана Головань
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війнаопитуваннямоваросійськомовний
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