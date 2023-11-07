Розгорівся скандал через висловлювання Фаріон про російськомовних воїнів Азову: відео, реакції

Колишня нардепка, членкиня ВО "Свобода" Ірина Фаріон в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій заявила, зо не вважає українцями тих, хто говорить російською мовою, зокрема і військовослужбовців бригади Нацгвардії "Азов" і 3-ї окремої штурмової бригади. Ця заява викликала резонанс серед деяких військових і в соцмережах.

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Дискутуючи на тему мовного питання, Соколова зазначила, що частина військових спілкуються російською, у тому числі в бою.

"Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-у статтю закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді", – заявила Фаріон.

Екснардепка сказала, що вона не може назвати військових українцями, якщо ті не говорять державною мовою.

"То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? <…> Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", – заявила Фаріон.

Висловлювання екснардепки викликали обурення в соцмережах.

Також відреагував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін – нецензурно вилаявся на адресу Фаріон і заявив, що правоохоронцям "давно слід звернути увагу" на її діяльність, яка, на його думку, розколює українське суспільство.

Народний депутат від Слуги народу і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв закликав Службу безпеки України здійснити перевірку висловлювань Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності в тилу.

"Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням", – написав він.

Одна з коментаторок зауважила, що пост в соцмережі не відповідає вимогам депутатських звернень і не буде підставою для проведення перевірки жодним правоохоронним органом, на що Чернєв відповів, що всі свої звернення, навіть які пише в соцмережах, він нібито дублює і в паперовому вигляді, і запевнив, що "це не стане виключенням".

Після резонансних заяв в інтерв’ю Фаріон продовжила різко висловлюватись на адресу російськомовних військових Сил оборони і опублікувала в своєму Instagram пост:

Травневе опитування Gradus Research: більшість у повсякденному житті спілкується українською (61%), майже половина (45%) відмовилися повністю від прослуховування російської музики після початку повномасштабного вторгнення.

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