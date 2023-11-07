Разгорелся скандал из-за высказываний Фарион о русскоязычных воинах Азова: видео, реакции

Бывший нардеп, член ВО "Свобода" Ирина Фарион в интервью журналистке Янине Соколовой заявила, что не считает украинцами тех, кто говорит на русском языке, в том числе и военнослужащих бригады Нацгвардии "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады. Это заявление вызвало резонанс среди некоторых военных и в соцсетях.

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Дискутируя на тему языкового вопроса, Соколова отметила, что часть военных общаются на русском, в том числе в бою.

"Я категорически этого не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, парни, мешает, когда вы такие сильные и вы такие очень умные? Что вам мешает выполнять 29-ю статью закона о Вооруженных Силах Украины? Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда", – заявила Фарион.

Экс-нардеп сказала, что она не может назвать военных украинцами, если те не говорят на государственном языке.

"Так пусть себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие? <…> Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", – заявила Фарион.

Высказывания экс-нардепа вызвали негодование в соцсетях.

Также отреагировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин – нецензурно выругался в адрес Фарион и заявил, что правоохранителям "давно следует обратить внимание" на ее деятельность, которая, по его мнению, раскалывает украинское общество.

Народный депутат от Слуги народа и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев призвал Службу безопасности Украины осуществить проверку высказываний Фарион во время военного положения на предмет совершения уголовных преступлений и принять все меры для недопущения ведения какой-либо подрывной деятельности в тылу.

"Прошу считать это официальным депутатским обращением", – написал он.

Одна из комментаторов отметила, что пост в соцсети не соответствует требованиям депутатских обращений и не будет основанием для проведения проверки ни одним правоохранительным органом, на что Чернев ответил, что все свои обращения, даже которые пишет в соцсетях, он якобы дублирует и в бумажном виде, и заверил, что "это не станет исключением".

После резонансных заявлений в интервью Фарион продолжила резко высказываться в адрес русскоязычных военных Сил обороны и опубликовала в своем Instagram пост:

Майский опрос Gradus Research : большинство в повседневной жизни общается на украинском (61%), почти половина (45%) отказались полностью от прослушивания российской музыки после начала полномасштабного вторжения.

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