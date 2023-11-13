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Фарион выложила письмо от студента из Крыма с фамилией. Его задержали россияне — фото

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 12:59
Фарион выложила письмо от студента из Крыма с фамилией. Его задержали россияне — фото - Фото
Ирина Фарион (Фото: скриншот с видео)

Экс-нардеп Ирина Фарион опубликовала письмо от студента из временно оккупированного Крыма с персональными данными — россияне его задержали и заставили извиняться на камеру.

После скандала, когда Фарион сказала, что "не может назвать украинцами" русскоязычных бойцов Азова и 3 отдельной штурмовой бригады она опубликовала письмо с почты от студента из Крыма.

В нем он выражает поддержку позиции Фарион, но его персональные данные она не скрыла, чем вызвала критику в свой адрес — люди призывали ее удалить пост или скрыть имя автора письма.

13 ноября российские пропагандисты опубликовали видео с Максимом Глебовым, персональные данные которого "засветила" Фарион. Он говорит, что его задержали карательные органы оккупантов.

На записи он сидит на фоне российского триколора и "извиняется за совершенный поступок". Судя по манере речи и выражению лица, россияне подвергли Глебова психологическому и, возможно, физическому давлению.

  • Недавно в интервью с Фарион журналистка Янина Соколова затронула тему языкового вопроса в армии. Она заявила, что часть украинских военных общается на русском, в том числе в бою.
  • На что Фарион сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".
  • Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, Службу безопасности Украины и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за заявлений Фарион.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Даниловзаявил, что в Украине никто не запрещает говорить на русском в быту.

Читайте также: Начштаба Азова "Тавр" о скандале с Фарион: Пособница пропаганды РФ. Или это форма деменции 

Дмитрий Гриниченко
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языковой вопросвойнаКрымскандалирина фарион

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