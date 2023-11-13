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Омбудсмен просит СБУ проверить Фарион из-за публикации письма с данными студента из Крыма

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 16:10
Омбудсмен просит СБУ проверить Фарион из-за публикации письма с данными студента из Крыма - Фото
Ирина Фарион (Скриншот по видео)

Экс-нардеп Ирина Фарион опубликовала в своем Telegram- канале письмо от студента Максима Глебова из временно оккупированного Крыма с его персональными данными, впоследствии его задержали оккупанты. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины насчет надлежащего реагирования на разглашение конфиденциальной информации.

"Персональные данные в условиях войны – не абстракция, а защита жизни и свободы! 8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма. А уже сегодня стало известно, что юношей "занимается" оккупационный "Центр борьбы с экстремизмом" российского Министра внутренних дел", – пишет чиновник.

По его словам, экс-нардеп "должна знать о важности защиты персональных данных", однако публично предоставила фамилию, имя и место обучения студента, которые позволили россиянам идентифицировать его.

"К тому же не секрет факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом также сообщают и правозащитники, и медиа", – замечает Лубинец.

Он отметил, что это не остановило Фарион в условиях военного положения огласить персональные данные студента, что "может иметь и уже имеет последствия" для него: "Это не только вмешательство в частную жизнь личности, но и вызванная угроза личной безопасности и жизни студента".

"Впрочем, она, с одной стороны совершала уголовное преступление, с другой стороны, подыграла оккупантам. Результат очевиден! Так что я в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации обратился в Службу безопасности Украины для надлежащего реагирования! Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и предоставили юридическую оценку. Никто не должен пренебрегать безопасностью других граждан!", – подытожил чиновник.

Пока что Фарион не комментировала это заявление омбудсмена.

  • Недавно в интервью с Фарион журналистка Янина Соколова затронула тему языкового вопроса в армии. Ведущая заявила, что часть украинских военных общается на русском, в том числе в бою.
  • На что Фарион ответила: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".
  • Тогда же Лубинец обратился в полицию, СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию из-за заявлений Фарион.
  • После критики в соцсетях, в частности, со стороны военных, Фарион начала публиковать в своем Telegram-канале письма с поддержкой. В частности, она опубликовала письмо студента-филолога Максима Глебова из временно оккупированного Крыма, на скриншоте было видно его имя и фамилию.
  • 13 ноября российские пропагандисты опубликовали видео с Глебовым, он говорит, что его задержали карательные органы оккупантов.

Читайте также: Начштаба Азову "Тавр" о скандале с Фарион: Приспешница пропаганды РФ. Или это форма деменции

Артём Джерипа
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