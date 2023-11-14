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"Образование без коммунистов". Во Львове студенты требуют уволить Фарион из ВУЗа — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 13:16
Митинг студентов против Фарион
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Студенты университета "Львовская политехника" требуют увольнения экс-нардепа Ирины Фарион, которая преподает в ВУЗе, после ее слов о том, что она "не может назвать украинцами" русскоязычных бойцов Азова и 3 отдельной штурмовой бригады.

Десятки студентов собрались с плакатами и требованием уволить Фарион из университета.

На плакатах, в частности, написано, что руководство ВУЗа несет ответственность за преподавателей, которые позволяют себе оскорблять украинских военных.

Митингующие выкрикивают лозунги "Геть Фаріон" и "Освіта без комуністів". 

Фарион была членом коммунистической партии СССР с 1988 года. С 1978 года она также была членом комсомола. 

После скандала экс-нардеп выложила письмо от студента из временно оккупированного Крыма с персональными данными. Его задержали россияне и заставили извиняться на камеру. 

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины о надлежащем реагировании на разглашение конфиденциальной информации.

  • Недавно в интервью с Фарион журналистка Янина Соколова затронула тему языкового вопроса в армии. Она заявила, что часть украинских военных общается на русском, в том числе в бою.
  • На что Фарион сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".
  • Лубинец обратился в полицию, Службу безопасности Украины и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за заявлений Фарион.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине никто не запрещает говорить на русском в быту.

Читайте также: Начштаба Азова "Тавр" о скандале с Фарион: Пособница пропаганды РФ. Или это форма деменции 

Дмитрий Гриниченко
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языковой вопросЛьвовская политехникавойнаирина фарион
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