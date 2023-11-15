В отношении Фарион СБУ возбудила уголовное дело

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз в отношении бывшего народного депутата Ирины Фарион.

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"По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом", - пишет ведомство.

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