В отношении Фарион СБУ возбудила уголовное дело
15.11.2023, 16:00
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз в отношении бывшего народного депутата Ирины Фарион.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом", - пишет ведомство.
Новость дополняется...
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии