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В отношении Фарион СБУ возбудила уголовное дело

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 16:00
В отношении Фарион СБУ возбудила уголовное дело - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз в отношении бывшего народного депутата Ирины Фарион.

"По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом", - пишет ведомство.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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