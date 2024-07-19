Во Львове стреляли в Фарион, она в критическом состоянии с огнестрельным ранением головы

Во Львове стреляли в Фарион, она в критическом состоянии с огнестрельным ранением головыдополнено
Во Львове стреляли в бывшего нардепа Ирину Фарион, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом LIGA.net сообщила представитель партии Свобода Кристина Равлюк.
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"Она в больнице, состояние тяжелое. Пока никого не задерживали, проводятся соответствующие следственные действия", – сказала спикер Свободы.
Полиция Львовской области подтвердила, что во Львове злоумышленник стрелял в общественного деятеля, однако имени не назвала.
Фарион госпитализирована с огнестрельным ранением головы.
Сообщение о стрельбе правоохранители получили 19 июля, в 19:30, это произошло на улице Масарика.
Во Львове и территории области проводится специальная полицейская операция, в которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.
Правоохранители принимают все меры для установления места нахождения и задержания стрелка.
ДОПОЛНЕНО В 20:55. Руководитель Львовской городской организации ВО "Свобода" Любомир Мельничук рассказал телеканалу НТА, что Фарион в критическом состоянии, а покушение на нее было совершено на улице Масарика, возле девятиэтажки, где проживает экс-нардеп.
Журналистка отметила, что телеканал получил от подписчиков, проживающих на улице Масарика, информацию, что более недели во дворе дома замечали "странного молодого парня". Мельничук сказал, что Фарион о подобном ему не сообщала.
ДОПОЛНЕНО В 21:05. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство.
Полиция, другие службы работают на месте стрельбы, получили свидетельские показания, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения.
"Раскрытие преступления в активной фазе", – заверил Клименко и призвал все, кто имеет какую-либо информацию, сообщать в полицию.
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