Во Львове стреляли в Фарион, она в критическом состоянии с огнестрельным ранением головы

Стрелок пока не задержан, полиция принимает необходимые меры

Ирина Фарион (фото - LIGA.net)

Во Львове стреляли в бывшего нардепа Ирину Фарион, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом LIGA.net сообщила представитель партии Свобода Кристина Равлюк.

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"Она в больнице, состояние тяжелое. Пока никого не задерживали, проводятся соответствующие следственные действия", – сказала спикер Свободы.

Полиция Львовской области подтвердила, что во Львове злоумышленник стрелял в общественного деятеля, однако имени не назвала.

Фарион госпитализирована с огнестрельным ранением головы.

Сообщение о стрельбе правоохранители получили 19 июля, в 19:30, это произошло на улице Масарика.

Во Львове и территории области проводится специальная полицейская операция, в которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.

Правоохранители принимают все меры для установления места нахождения и задержания стрелка.

ДОПОЛНЕНО В 20:55. Руководитель Львовской городской организации ВО "Свобода" Любомир Мельничук рассказал телеканалу НТА, что Фарион в критическом состоянии, а покушение на нее было совершено на улице Масарика, возле девятиэтажки, где проживает экс-нардеп.

Журналистка отметила, что телеканал получил от подписчиков, проживающих на улице Масарика, информацию, что более недели во дворе дома замечали "странного молодого парня". Мельничук сказал, что Фарион о подобном ему не сообщала.

ДОПОЛНЕНО В 21:05. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

Полиция, другие службы работают на месте стрельбы, получили свидетельские показания, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения.

"Раскрытие преступления в активной фазе", – заверил Клименко и призвал все, кто имеет какую-либо информацию, сообщать в полицию.