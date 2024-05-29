Суд обязал Львовскую политехнику восстановить Фарион в должности

15 ноября 2023 года Ирину Фарион уволили после возбуждения уголовного производства против нее

Ирина Фарион (Фото: LIGA.net)

29 мая Львовский апелляционный суд принял решение возобновить экс-депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника". Об этом стало известно из трансляции судебного заседания, которую вело Суспільне.

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Судья объявила, что апелляционную жалобу Фарион на решение Галицкого районного суда Львова удовлетворили частично. Приказы ректора Львовской политехники об ее увольнении от 15 ноября и 28 ноября 2023 года признали незаконными и отменили.

Кроме того, с учебного заведения взыскали в пользу ученой средний заработок за период вынужденного прогула – около 124 000 грн.

"Я счастлива, что право существует отдельно от политики. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении. Речь не идет обо мне, речь идет о том, чтобы работали законы, чтобы никто не позволял себе под давлением эти законы менять. Я благодарю коллегию судей за обоснованное решение", — прокомментировала решение суда Фарион.

При этом она отметила, что еще не решила, вернется ли в университет.

Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде. Представитель Львовской политехники заявил, что ожидает полного текста решения, после чего будут принимать следующие шаги.