Суд обязал Львовскую политехнику восстановить Фарион в должности
29 мая Львовский апелляционный суд принял решение возобновить экс-депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника". Об этом стало известно из трансляции судебного заседания, которую вело Суспільне.
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Судья объявила, что апелляционную жалобу Фарион на решение Галицкого районного суда Львова удовлетворили частично. Приказы ректора Львовской политехники об ее увольнении от 15 ноября и 28 ноября 2023 года признали незаконными и отменили.
Кроме того, с учебного заведения взыскали в пользу ученой средний заработок за период вынужденного прогула – около 124 000 грн.
"Я счастлива, что право существует отдельно от политики. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении. Речь не идет обо мне, речь идет о том, чтобы работали законы, чтобы никто не позволял себе под давлением эти законы менять. Я благодарю коллегию судей за обоснованное решение", — прокомментировала решение суда Фарион.
При этом она отметила, что еще не решила, вернется ли в университет.
Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде. Представитель Львовской политехники заявил, что ожидает полного текста решения, после чего будут принимать следующие шаги.
- 7 ноября 2023 года в интервью с Фарион журналистка Янина Соколова подняла тему языкового вопроса в армии. Она заявила, что часть украинских военных общается на русском, в том числе в бою. На что Фарион сказала: "Так пусть себя назовут русскими. Почему они такие шальные? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко".
- 14 ноября в университете "Львовская политехника", где преподавала Фарион, состоялся митинг, студенты требовали уволить экс-депутата.
- 15 ноября СБУ открыла уголовное производство против Фарион.
- В тот же день Фарион уволили с должности профессора Львовской политехники. Ученая отреагировала на приказ о своем увольнении: заявила, что готовит иск в суд.