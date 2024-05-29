Суд зобов’язав Львівську політехніку поновити Фаріон на посаді

15 листопада 2023 року Ірину Фаріон звільнили після відкриття кримінального провадження проти неї

Ірина Фаріон (Фото: LIGA.net)

29 травня Львівський апеляційний суд ухвалив рішення поновити екснардепку Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету "Львівська політехніка". Про це стало відомо з трансляції судового засідання, яку вело Суспільне.

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Суддя оголосила, що апеляційну скаргу Фаріон на рішення Галицького районного суду міста Львова задовольнили частково. Накази ректора Львівської політехніки про її звільнення від 15 листопада та 28 листопада 2023 року визнали незаконними і скасували.

Окрім цього, з навчального закладу стягнули на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу – близько 124 000 грн.

"Я щаслива, що право існує окремо від політики. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, йдеться про те, щоби працювали закони, щоби ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Я дякую колегії суддів за обґрунтоване рішення", – прокоментувала рішення суду Фаріон.

Разом з цим вона зазначила, що ще не вирішила, чи повернеться до університету.

Постанова апеляційного суду може бути оскаржена у Верховному суді. Представник Львівської політехніки заявив, що очікує на повний текст рішення, після чого будуть ухвалюватись наступні кроки.