Зеленський відреагував на замах на Фаріон: Малюк і Клименко оперативно доповідають

Президент запевнив, що всі необхідні сили Нацполіції та СБУ задіяні, щоб встановити обставини замаху на Фаріон

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на умисне вбивство Ірини Фаріон у Львові. Він запевнив, що задіяні всі необхідні сили, щоб встановити обставини цього злочину.

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Президент зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника, і всі необхідні сили Нацполіції та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину.

Лікарі борються за життя Ірини Фаріон, зазначив Зеленський.

"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", – додав він.