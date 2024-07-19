Зеленский отреагировал на покушение на Фарион: Малюк и Клименко оперативно докладывают
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на умышленное убийство Ирины Фарион во Львове. Он заверил, что задействованы все необходимые силы, чтобы установить обстоятельства этого преступления.

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Президент отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего, и все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления.

Врачи борются за жизнь Ирины Фарион, отметил Зеленский.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность", - добавил он.

  • Вечером 19 июля во Львове неизвестный совершил покушение на экс-нардепа Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.
  • Это произошло на улице Масарика возле дома Фарион. Во Львове и территории области проводится специальная полицейская операция, привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.
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