Зеленский отреагировал на покушение на Фарион: Малюк и Клименко оперативно докладывают

Президент заверил, что все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства покушения на Фарион

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на умышленное убийство Ирины Фарион во Львове. Он заверил, что задействованы все необходимые силы, чтобы установить обстоятельства этого преступления.

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Президент отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего, и все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления.

Врачи борются за жизнь Ирины Фарион, отметил Зеленский.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность", - добавил он.