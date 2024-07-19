У мережі шириться відео із нібито затриманням нападника на Фаріон. Поліція спростувала

Пошуки нападника на Ірину Фаріон у Львові тривають

Ірина Фаріон (Фото - Facebook / farioniryna)

Правоохоронці продовжують пошуки чоловіка, що скоїв замах на умисне вбивство Ірини Фаріон у Львові, а інформація про нібито затримання є хибною. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Низка Telegram-каналів написала про стрілянину у Львові та оприлюднила відео, на якому нібито затримують нападника на екснардепку.

У поліції спростували – інформація про стрілянину не підтверджується, а затримання на відео, що шириться в пабліках, не повʼязане із нападом на Фаріон.

"Пошуки нападника тривають", – додали правоохоронці.

Речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець повідомила, що близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив у Фаріон, після чого втік з місця події.

Екснардепку з проникним вогнепальним пораненням голови госпіталізовано у вкрай тяжкому стані.

У Львові оголошено оперативний план з розшуку стрільця, на місці події перебуває керівництво обласної прокуратури та Нацполу.

Ввечері 19 липня у Львові невідомий здійснив замах на екснардепку Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови і була шпиталізована у тяжкому стані.

Це сталося на вулиці Масарика біля будинку Фаріон. У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

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