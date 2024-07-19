В сети распространяют видео с якобы задержанием напавшего на Фарион. Полиция опровергла

Поиски напавшего на Ирину Фарион во Львове продолжаются

Ирина Фарион (Фото - Facebook / farioniryna)

Правоохранители продолжают поиски мужчины, совершившего покушение на умышленное убийство Ирины Фарион во Львове, а информация о якобы задержании не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Ряд Telegram-каналов написали о стрельбе во Львове и обнародовали видео, на котором якобы задерживают нападавшего на экс-нардепа.

В полиции опровергли – информация о стрельбе не подтверждается, а задержание на распространяющемся в пабликах видео не связано с нападением на Фарион.

"Поиски нападающего продолжаются", – добавили правоохранители.

Спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил в Фарион, после чего скрылся с места происшествия.

Экс-нардеп с проникающим огнестрельным ранением головы госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Во Львове объявлен оперативный план по розыску стрелка, на месте происшествия находится руководство областной прокуратуры и Нацпола.

Вечером 19 июля во Львове неизвестный совершил покушение на экс-нардепа Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Это произошло на улице Масарика возле дома Фарион. Во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция, привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

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