В центре Одессы убили активиста Демьяна Ганула: стрелка разыскивают

Место преступления (Фото: Национальная полиция)

Утром в пятницу, 14 марта, в центре Одессы застрелили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Правоохранители не называют имя погибшего, по данным РБК-Украина, речь идет об активисте Демьяне Гануле.

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По данным Нацполиции, информация о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города, поступило около 10:30.

Стрелец с места преступления скрылся. Потерпевший погиб.

"Все обстоятельства совершенного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты", — говорится в сообщении.

Местное медиа Думская и РБК-Украина со ссылкой на собственные источники пишут, что в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

LIGA.net обратилась за комментарием в Национальную полицию, но ответа на момент публикации новости не получила.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", — подчеркнул Клименко.

Глава МВД добавил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности. Он призвал пользоваться только информацией из официальных источников.

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