Подозреваемый в убийстве Фарион арестован без права на залог
Галицкий суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион. Он арестован без права на внесение залога. Трансляцию из зала суда ведет Суспильне.
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По решению суда, подозреваемый будет находиться под стражей в течение 60 суток – до 22 сентября 2024 года.
В ОГП отметили, что именно на такой мере настаивали прокуроры – ходатайство удовлетворено в полном объеме.
По данным "Слідство.Інфо", подозреваемый в убийстве – 18-летний Вячеслав Зинченко, по состоянию на 2023 год игравший в футбольной команде из Днепра при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион он принимал участие в турнире "Пульс" в составе команды Юниоры". "Телебачення Торонто" сообщало, что Зинченко в Telegram был подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские, где оставлял антисемитские и расистские комментарии.
- 19 июля Ирине Фарион выстрелили в голову во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.
- Правоохранители исследуют все версии преступления, включая ту, которая ведет в Россию.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он являлся лишь исполнителем преступления.
- По данным МВД, преступление готовилось не менее двух месяцев.
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