Подозреваемый в убийстве Фарион арестован без права на залог

Вячеслав Зинченко в суде (Скриншот из видео "Ґрати")

Галицкий суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион. Он арестован без права на внесение залога. Трансляцию из зала суда ведет Суспильне.

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По решению суда, подозреваемый будет находиться под стражей в течение 60 суток – до 22 сентября 2024 года.

В ОГП отметили, что именно на такой мере настаивали прокуроры – ходатайство удовлетворено в полном объеме.

По данным "Слідство.Інфо", подозреваемый в убийстве – 18-летний Вячеслав Зинченко, по состоянию на 2023 год игравший в футбольной команде из Днепра при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион он принимал участие в турнире "Пульс" в составе команды Юниоры". "Телебачення Торонто" сообщало, что Зинченко в Telegram был подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские, где оставлял антисемитские и расистские комментарии.

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