Убийство Фарион. Зеленский: Расследуются все версии, в том числе ведущая в Россию

Вечером 20 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она умерла в больнице – ей было 60 лет

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады об убийстве Ирины Фарион и заверил – службы исследуются все версии, включая ведущую в Россию.

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Зеленский заслушал новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Фарион.

Он заверил – отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.

По словам президента, Нацполиция и СБУ разыскивают злоумышленника, а Клименко и заместители генпрокурора и руководителей Нацполиции находятся во Львове.

Ранее Клименко заявил, что правоохранители рассматривают две основные версии убийства, однако версия российского следа тоже не исключается.

По его словам, основные версии - это общественная, политическая деятельность и личная неприязнь.

Вечером 20 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет.

Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.

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