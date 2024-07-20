Клименко озвучил две основные версии убийства Ирины Фарион

Основные версии – это общественная, политическая деятельность, а также личная неприязнь. Но "заказ" тоже не исключают

Фото: МВД

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства экс-нардепа Ирины Фарион, однако версия российского следа тоже не исключается. Об этом во время брифинга во Львове сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"На данный момент у нас есть уже несколько версий. Основные из них – это общественная, политическая деятельность и личная неприязнь. Конечно, версии могут появляться и другие", – сказал Клименко.

На вопрос, не исключается ли версия российского следа и заказного характера, глава МВД ответил, что нет – анализируется и проверяется вся информация и "все слухи", в том числе и информация, поступавшая через пророссийские Telegram-каналы.

Он подчеркнул, что правоохранители уже располагают определенной информацией об исполнителе преступления, но не будут разглашать ее, пока продолжаются проверки.

Отвечая на вопрос о том, что жители в течение нескольких недель видели "подозрительного молодого человека" возле дома Фарион, глава МВД сказал, что об этом мужчине пока ничего неизвестно, но правоохранители пытаются установить его личность. Однако полиция может подтвердить, что в течение нескольких дней этот мужчина точно находился возле дома Фарион.

Он сообщил, что к расследованию убийства Фарион привлечена практически вся полиция Львова и часть полиции Львовщины. Также работают приехавшие из Киева оперативники и следователи.

19 июля во Львове было совершено покушение на Фарион. Это произошло на улице Масарика возле дома политика. Она получила огнестрельное ранение головы и была госпитализирована в критическом состоянии.

Во Львове объявили оперативный план по розыску стрелка.

Поздно вечером стало известно, что врачам не удалось спасти Фарион – она скончалась в больнице.

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