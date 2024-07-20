Клименко озвучив дві основні версії убивства Ірини Фаріон

Основні версії – це громадська, політична діяльність, а також особиста неприязнь. Але "замовлення" теж не відкидають

Фото: МВС

Правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства екснардепки Ірини Фаріон, проте версія російського сліду теж не відкидається. Про це під час брифінгу у Львові повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"На даний момент у нас є вже кілька версій. Основні із них – це громадська, політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, версії можуть з'являтись і інші", – сказав Клименко.

На запитання, чи не відкидається версія російського сліду і замовного характеру, глава МВС відповів, що ні – аналізується і перевіряється вся інформація і "всі чутки", в тому числі і інформація, що надходила через проросійські Telegram-канали.

Він наголосив, що правоохоронці вже мають певну інформацію щодо виконавця злочину, але поки що не розголошуватимуть її, доки тривають перевірки.

Відповідаючи на запитання про те, що мешканці протягом кількох тижнів бачили "підозрілого молодика" біля будинку Фаріон, глава МВС сказав, що про цього чоловіка поки що нічого невідомо, але правоохоронці намагаються встановити його особу. Втім поліція може підтвердити, що протягом кількох днів цей чоловік точно знаходився біля будинку Фаріон.

Він повідомив, що до розслідування вбивства Фаріон залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівщини. Також працюють оперативники та слідчі, які приїхали із Києва.

19 липня у Львові було здійснено замах на Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика біля будинку політикині. Вона отримала вогнепальне поранення голови і була шпиталізована у критичному стані.

У Львові оголосили оперативний план з розшуку стрільця.

Пізно ввечері стало відомо, що лікарям не вдалося врятувати Фаріон – вона померла у лікарні.

Читайте також: "За мову Москва стріляє у скроню". Заява Свободи і реакції на вбивство Фаріон