"За мову Москва стріляє у скроню". Заява Свободи і реакції на вбивство Фаріон

У Свободі заявили, що це споконвічна тактика росіян – фізично винищувати українську еліту

Ірина Фаріон (Фото - Facebook ВО Свобода)

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" виступило із заявою у зв’язку із вбивством членкині партії, екснардепки Ірини Фаріон у Львові. Також на смерть Фаріон у лікарні після замаху відреагували українські політики і громадські діячі.

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У Свободі заявили, що цей злочин вигідний Росії і "без сумніву" здійснений нею, "незалежно від того, який виродок безпосередньо його виконав".

"Це їхня споконвічна тактика – фізично винищувати українську еліту. За українську мову Москва стріляє у скроню", – йдеться у заяві.

В Свободі вважають, що це стало можливим через те, що за два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення не було проведено докорінного очищення влади, і "ворожа агентура та їхні посібники досі вільно почувають себе в Україні", зокрема "десятки з них досі у парламенті".

"Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника – Московію", – заявили у Свободі, закликавши повністю нейтралізувати московську агентуру, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність.

Мер Львова Андрій Садовий написав: "Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти!".

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що насильство – не методи боротьби з опонентами і тими, хто мислить інакше: "Вбивство Ірини Фаріон – це провокація і виклик. Правоохоронній системі, демократії і стабільності в країні. І повинне бути розслідуване оперативно і відкрито для громадськості".

Омбудсмен Дмитро Лубінець написав: "Убивця має бути знайдений та має понести відповідальність сповна. Світла памʼять, Ірина Фаріон".

Третій президент Віктор Ющенко написав, що Фаріон була щира у своїй любові до України і захищала її "так, як вважала за доцільне".

"Ті, хто запланував та здійснив такий підступний напад, мають бути обов’язково ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", - додав він.

Начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич теж відреагував на вбивство Фаріон: "Воювати проти дітей і жінок здатні тільки росіянє. В цьому немає честі та гідності. Нападати на беззахисну людину зі зброєю – мерзенно".

Блогер Ігор Лаченков (Лачен) вважає, що "можна ставитись по-різному" до Фаріон, але "краще пана Кротевича не скажеш".

Журналіст Юрій Бутусов переконаний, що вбивство Фаріон в першу чергу вигідно Росії, адже про неї "як про одну зі знакових антиросійських фігур майже щоденно писали та робили сюжети російські медіа, і згадували її безперервно".

"Українська влада зобов'язана негайно знайти вбивцю і викрити злочин. Це іспит, чи взагалі держава контролює ситуацію, чи дієздатні правоохоронці, і чи може російська агентура безкарно вчиняти теракти в глибокому тилу", – заявив він.