"За украинский Москва стреляет в висок". Заявление Свободы и реакции на убийство Фарион

Ирина Фарион (Фото - Facebook ВО Свобода)

Всеукраинское объединение "Свобода" выступило с заявлением в связи с убийством члена партии, экс-нардепа Ирины Фарион во Львове. Также на смерть Фарион в больнице после покушения отреагировали украинские политики и общественные деятели.

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В Свободе заявили, что это преступление выгодно России и "без сомнения" совершено ею, "независимо от того, какой урод непосредственно его выполнил".

"Это их извечная тактика – физически истреблять украинскую элиту. За украинский язык Москва стреляет в висок", – сказано в заявлении.

В Свободе считают, что это стало возможным из-за того, что за два с половиной года с начала полномасштабного вторжения не было коренного очищения власти, и "вражеская агентура и их пособники до сих пор свободно чувствуют себя в Украине", в частности "десятки из них до сих пор парламенте".

"Правоохранительные органы должны найти и наказать исполнителя этого преступления. Украинские власти должны открыто назвать заказчика – Московию", – заявили в Свободе, призвав полностью нейтрализовать московскую агентуру, запретить ее организационные структуры, уничтожить ее финансовую и материальную состоятельность.

Мэр Львова Андрей Садовый написал: "Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу нужно найти!".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что насилие – не методы борьбы с оппонентами и инакомыслящими: "Убийство Ирины Фарион – это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране. И должно быть расследовано оперативно и открыто для общественности".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец написал: "Убийца должен быть найден и должен понести ответственность сполна. Светлая память, Ирина Фарион".

Третий президент Виктор Ющенко написал, что Фарион была искренней в своей любви к Украине и защищала ее "так, как считала целесообразным".

"Те, кто запланировал и совершил такое коварное нападение, должны быть обязательно идентифицированы и привлечены к ответственности", – добавил он.

Начальник штаба бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич тоже отреагировал на убийство Фарион: "Воевать против детей и женщин способны только россияне. В этом нет чести и достоинства. Нападать на беззащитного человека с оружием – мерзко".

Блогер Игорь Лаченков (Лачен) считает, что "можно относиться по-разному" к Фарион, но "лучше господина Кротевича не скажешь".

Журналист Юрий Бутусов убежден, что убийство Фарион в первую очередь выгодно России, так как о ней "как об одной из знаковых антироссийской фигур почти ежедневно писали и делали сюжеты российские медиа, и вспоминали ее непрерывно".

"Украинские власти обязаны немедленно найти убийцу и раскрыть преступление. Это экзамен, контролирует ли вообще государство ситуацию, дееспособны ли правоохранители, и может ли российская агентура безнаказанно совершать теракты в глубоком тылу", – заявил он.