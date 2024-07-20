Вбивство Фаріон. Зеленський: Розслідуються всі версії, зокрема та, що веде в Росію

Ввечері 20 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді про вбивство Ірини Фаріон та запевнив – служби досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію.

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Зеленський заслухав нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Фаріон.

Він запевнив – відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію.

За словами президента, Нацполіція та СБУ розшукують зловмисника, а Клименко та заступники генпрокурора та керівників Нацполіції перебувають у Львові.

Раніше Клименко заявив, що правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства, проте версія російського сліду теж не відкидається.

За його словами, основні версії – це громадська, політична діяльність і особиста неприязнь.

Ввечері 20 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років.

Фаріон була політикинею, викладачкою та мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови і часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

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